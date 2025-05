"Modigliana, non spostate l’archivio comunale"

Domani a Modigliana dalle 9 alle 12 sarà allestito un gazebo in via Garibaldi per raccogliere firme perché, come si legge nella petizione: "L’archivio storico comunale non venga trasferito in un umido scantinato in piazza Matteotti 10, sotto la biblioteca, come deciso dalla precedente amministrazione". L’iniziativa è partita da Alba Maria Continelli, capogruppo consiliare di minoranza, e altri cittadini per bloccare la scelta di un luogo che i promotori ritengono assolutamente inidoneo dato che "da sempre presenta un alto tasso di umidità non risolvibile con gli interventi e le complesse apparecchiature utilizzate per risolvere il problema, promesse in sede di consiglio comunale dalla maggioranza". Sarebbe una scelta che tantissime persone giudicano incomprensibile con una spesa giornaliera di energia, peraltro non ancora quantificata, ma soprattutto consegnerebbe alla rovina il patrimonio storico e culturale del paese, oggi conservato in palazzo Pretorio (foto), sede anche della pinacoteca, tanto prezioso per ricostruirne la storia. Pertanto gli scriventi "chiedono al sindaco e al consiglio comunale di rinunciare al trasferimento invitandoli a trovare un’alternativa più adeguata e sicura".

Giancarlo Aulizio