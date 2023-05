Modigliana, nuove evacuazioni "Oggi limitate tutti gli spostamenti"

A Modigliana il sindaco Jader Dardi, viste le condizioni di all’erta meteo rossa prevista per la giornata di oggi, già nella giornata di ieri ha disposto "La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, invitando chiunque a limitare al minimo gli spostamenti in considerazione della grave situazione sulla viabilità provinciale, comunale e nelle strade consortili, per non aggravare la criticità sulla viabilità comunale, già compromessa dagli eventi dei giorni scorsi". Nei giorni scorsi e nella giornata di ieri stanno proseguendo i lavori di intervento per il ripristino della viabilità nelle aree di frana, con l’obbiettivo di creare condizioni di sicurezza per l’accesso dei mezzi di soccorso.

"Sulle strade provinciali che sono state oggetto di frana nel territorio del Comune di Modigliana, persiste una ordinanza di divieto di transito nelle vie: Trebbio, San Savino, Casale, Ibola con accesso consentito solo ai i mezzi di soccorso. – ha specificato Dardi –. Identica ordinanza per le vie comunali della Costa, Lago, dei Frati, interessate dai fronti di frana". Intanto è ingente il numero di persone evacuate e promette di crescere ancora nelle prossime ore: "Sono 72 e ieri sono state predisposte ordinanze di evacuazione per altri nuclei che si trovano in aree sulle quali persistono zone di frana che possono aggravarsi o in condizioni di isolamento. Sono stati inoltre invitati i proprietari di animali presenti in porzioni del territorio isolate a garantire entro le 20 della giornata di ieri, una autonomia alimentare per almeno 48 ore".

Intanto rischia di aumentare la frana della rupe della Rocca dei Conti Guidi, detta la ‘Roccaccia’, simbolo del paese che risulta essere pericolosamente vicina agli smottamenti. Per quanto riguarda la giornata di domani il sindaco si riserva di diramare tempestivamente ulteriori aggiornamenti e indicazioni.

Giancarlo Aulizio