Modigliana, nuove nomine per gli Incamminati

Il nuovo Consiglio di presidenza dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana convocato dal presidente Venerino Poletti, riconfermato per quattro anni nell’assemblea generale dello scorso 26 novembre, ha provveduto l’altra sera alla nomina dei vicepresidenti, del segretario e del tesoriere e a riconfermare le sezioni specialistiche previste dallo statuto che sono tre: del Patrimonio che affianca il tesoriere; della Romagna-Toscana e dell’Agricoltura e vino. I rispettivi coordinatori saranno scelti successivamente e questi poi proporranno la composizione delle singole sezioni. Nel 1961 fu eletto presidente il modiglianese Gilberto Bernabei, già Consigliere di Stato e sindaco del borgo natio dal 1956 per 34 anni consecutivi, gli succedette Pier Ferdinando Casini, dal 1990 al 1997, oggi presidente d’Onore, poi Natale Graziani fino al 2004 e quindi il presidente Emerito Antonio Patuelli dal 2005 al 2013. Per un breve periodo lo fu anche Giancallisto Mazzolini e dal 2014 lo è Poletti. Sono risultati eletti all’antico sodalizio fondato nel 1660 dal letterato Bartolomeo Campi, come vice presidenti il riconfermato Giancarlo Aulizio e Massimo Ragazzini, per la prima volta in consiglio, autore di articoli e saggi di storia moderna e contemporanea. Riconfermati anche lo storico segretario generale Giuseppe Mercatali e il tesoriere Giancallisto Mazzolini.