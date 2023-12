Modigliana, oggi la presentazione del 36° Almanacco

In attesa dell’accensione dello ‘Zoc ed Nadel’ che sarà alimentato dalla vigilia fino all’Epifania in piazza Matteotti e nel rispetto dell’antica usanza paesana del ceppo sin dal 1975, gli eventi natalizi collaterali programmati sono diversi e tutti in rapida successione. Oggí è prevista la tradizionale presentazione del 36° Almanacco, presso la Residenza ‘Quisisana Modigliana’, alla presenza di autorità civili e religiose. Alle 19,30 interventi musicali di canti natalizi e a seguire la descrizione della tradizionale ‘Strenna natalizia’ modiglianese che raccoglie i più importanti eventi del 2023. E’ prevista la partecipazione di Mario Russomanno, giornalista e conduttore di ‘Salotto Blu’ su Videoregione. Seguirà buffet e brindisi natalizio. Venerdì alle 21,30 i ‘Tab_ ularasa live’ si esibiranno in piazza Matteotti 26, terza serata delle 7 promosse per il ‘Natale al Kremlino’, dal gestore Romolo Caroli del ‘Bar della Quercia’. Infine sabato torna lo ‘Show di Natale’, promosso e realizzato da tantissimi giovani alle 21 al palazzetto dello Sport, imperdibile kermesse canora col patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro loco, info e prevendite: 334.5754499.

Giancarlo Aulizio