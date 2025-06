Modigliana, oggi trekking, corsa e musica per ragazzi

Oggi a Modigliana organizzati da Cl Hub-Creative Local Hub, associazione culturale creata recentemente da sei ragazzi per la promozione di eventi, sono previsti due appuntamenti con partenza dai giardini del parco Ezio Fregnani, ex Cofra.

Il ‘Vertical Trek’ prevede ritrovo e termine iscrizioni alle 16 e partenza alle 16.30, per un trekking di 8 km; quindi ritrovo e termine iscrizioni per il Vertical Race alle ore 18 con partenza alle 18.30 per una corsa cronometrata in salita di 1,5 km.

All’arrivo in via Casale 8 a tutti i partecipanti sono garantiti: medaglia e un piatto ‘vertical’ con piadina, affettato, pasta fredda e una bibita a scelta; anche per i non iscritti sono previsti apericena (a pagamento) e musica. In funzione il servizio di navetta. Iscrizione 10 euro a persona; per informazioni Keput 328.8252281 o Gent 339.2416121.

