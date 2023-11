Modigliana per Tredozio. Una cena dopo il sisma

Saranno 120 e verseranno 30 euro ciascuno i commensali all’iniziativa ‘A cena col vicino’ per la raccolta benefica a favore del Comune di Tredozio, stasera alle 20.30 al mercato coperto, organizzata dalla Pro loco di Modigliana, a favore dei ‘cugini’ della valle del Tramazzo dopo i gravissimi danni subiti dal paese in seguito al terremoto dello scorso 18 settembre. Le prenotazioni sono già esaurite ed è assicurata la presenza dei sindaci di Modigliana Jader Dardi e di Tredozio Simona Vietina. Il primo con un territorio devastato dagli episodi alluvionali dello scorso mese di maggio e danni enormi alla viabilità e all’agricoltura per 700 frane. Mentre a Tredozio i danni hanno riguardato i principali edifici pubblici come il municipio e la scuola, con 88 alunni dell’infanzia, primaria e medie a lezione nelle tende dentro il palazzetto. Tutte le chiese e ben 65 abitazioni private sono state dichiarate inagibili, nel comune romagnolo più vicino a Marradi, epicentro del sisma.

Ricco il menù di questa cena benefica che comprende bruschetta, crostata salata, crostino, verdure in pinzimonio, zuppa di cavolo nero, gnocchi di barbabietola, filetto al cognac con contorni, flan di zucca e torte, vino acqua e caffè inclusi. Ma durante la serata ci sarà anche un momento dedicato alla visione della videoinstallazionemapping ‘Un paese a colori’ a cura di Domenico Giovannini e alla prima visione del cortometraggio ‘Terra Mossa un festival per ripartire’, regia di Lorenzo K Stanzani, con riprese effettuate in occasione dell’evento lo scorso luglio, quando su due palchi allestiti nel centro storico un cast di artisti straordinario (fra gli altri Vinicio Capossela ed Eugenio Finardi) ha scelto di esibirsi gratuitamente, con incasso devoluto al comune, per sostenere il paese in un momento difficile.

E da oggi al 30 novembre, nell’ex chiesa della Misericordia in piazza Oberdan, ci sarà anche la mostra ‘Presepi e Capoletti’ (espongono Claudio Guidi e Nicola: festivi 9-12 14-19, feriali 16-18,30). Sarà un weekend impegnativo per Modigliana che domani ospiterà la tradizionale sagra ‘Non solo Kiwi’, manifestazione che intende valorizzare un frutto molto coltivato nel territorio, anch’essa promossa dalla Pro loco che vede impegnati nel fine settimana una quarantina di volontari. Durante la manifestazione si potranno gustare piatti a base di kiwi e cucina tradizionale romagnola nel mercato coperto a cura della Pro loco e ci saranno stand con un vasto assortimento di dolci, cocktail e long drinks a base di kiwi e dei suoi derivati.

Dalle ore 8 come da tradizione colazione con trippa, apertura alle 9.30 con la fiera mercato e prodotti locali, e dalle 11.30 alle 12.30 asporto del pranzo in seguito servito al mercato coperto. E dalle 14.30 in piazza don Minzoni lo spettacolo con i Fantamusica, solo musica italiana. Ci sarà anche l’ultima apertura straordinaria della mostra collettiva ‘La Scelta’ al Mu.Ve. in piazza Cesare Battisti dalle 10 alle 12.