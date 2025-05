Modigliana piange nonna Pina. A 102 anni era la decana del paese

Si è spenta martedì sera alle 22,30 nella casa protetta ‘Madonna del Cantone’ a Modigliana che la ospitava da cinque anni Giuseppa Fabbri, per tutti Pina, nata appunto il 17 marzo 1923. Era la decana della comunità e lo scorso marzo aveva festeggiato insieme ai familiari all’interno della struttura il raggiungimento dei 102 anni, alla presenza del figlio unico Valerio Roccalbegni, già sindaco del paese e dal 2020 Amministratore unico della Fiera di Forlì, della nuora Liana e della nipote Deborah. Pina ha coadiuvato il marito Giordano nella gestione del loro negozio di elettrodomestici per 50 anni, vedova dal 1998 quando pochi giorni prima era nato il nipote Matteo. Ha sempre goduto di buona saluta, autonoma, ha vissuto a lungo da sola nella villetta accanto a quella del figlio, amorevolmente seguita dai famigliari. È stata parzialmente lucida fino a poco tempo fa e recitava sempre la messa in anticipo rispetto al sacerdote. Il sindaco Jader Dardi si è recato nel pomeriggio di ieri a fare le condoglianze ai familiari. I funerali avranno luogo in forma religiosa domani con partenza dalla camera mortuaria alle ore 10 per la chiesa di San Domenico, dopo la funzione religiosa seguirà la tumulazione nel locale cimitero. La famiglia ringrazia quanti parteciperanno ai funerali e chi farà offerte per l’AMMP di Forlì (Associazione Morgagni Malattie Polmonari).

Giancarlo Aulizio