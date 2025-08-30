Modigliana piange . Raffaella Alpi

È venuta a mancare all’età di 66 anni Raffaella Alpi. Ne hanno dato il triste annuncio la mamma Giovanna, il fratello Vittorio – presidente di Alpi e Finalpi Spa, la maggiore industria locale di importanza però internazionale – la sorella Cristina, i nipoti e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in forma religiosa oggi pomeriggio con partenza alle ore 15 dalla camera mortuaria di Modigliana, per proseguire verso la vicina chiesa di San Domenico. Sul manifesto funebre della famiglia, nella chiosa, si ringrazia quanti parteciperanno con un invito a fare offerte a favore dello Ior.

La scomparsa di Raffaella, da molto tempo residente a Faenza, ha destato in paese una grande commozione che si è manifestata prima sui social ma anche con attraverso le affissioni di annunci di cordoglio ai familiari di varia provenienza. Tra i primi quello del sindaco e dei consiglieri comunali per la ‘prematura scomparsa’, mentre per i dipendenti del gruppo Alpi "rimarranno nei ricordi di tutti il suo sorriso e la sua gentilezza".

Poi gli amici della Leva 1956, quella del fratello Vittorio, che si stringono attorno a lui e alla famiglia per la grande perdita e ancora il cordoglio del consiglio direttivo e gli amici della Pro loco, quindi i volontari del Nucleo antincendio e della Protezione civile.

