Modigliana pronta a risplendere nell’800

Il clou delle Feste dell’800 a Modigliana è la domenica anche in questa 27ª edizione. La prima fu nel 1997 a seguito della grande mostra monografica che Modigliana dedicò nel 1995 al pittore macchiaiolo Silvestro Lega (1826-1895) nel centenario della sua morte. Per festeggiare la grande icona locale, oggi dalle 10 alle 18.30 la ‘città nobile’, così dichiarata nel 1838 da Leopoldo II granduca di Toscana, si trasforma in una specie di set cinematografico che consentirà al visitatore di immergersi nel XIX secolo.

Quindi domani ci saranno centinaia di persone in bellissimi abiti ottocenteschi e altrettante bandierine tricolori distribuite in paese e musiche dell’epoca e antiche danze, cibi dell’allora tradizione, e garibaldini che inseguono austriaci e viceversa e poi i quadri viventi. E’ così che il borgo natio celebra anche con spettacoli, animazioni e mostre insieme la pittura del ‘Vestro’ e il Risorgimento italiano.

Un ricco programma di eventi attende grandi e piccini nella lunga e intensa domenica. Inizio alle ore 8.30 con un trekking guidato e raccontato dallo storico del Risorgimento Giovanni Fanti e animato dai figuranti di Don Giovanni Verità e Giuseppe Garibaldi, voluto dal Comune di Modigliana in collaborazione con Trail Romagna, intitolato ‘Attraversando il confine. Sulle orme di Verità e Garibaldi dallo Stato Pontificio al Granducato di Toscana’. Vengono proposti due percorsi: uno lungo 11,5 km con partenza alle 8.30 da piazza Matteotti; l’altro più corto 5 km con partenza alle 10 dall’ex Pesa, oggi ufficio Cai. Trekking gratuito, ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.trailromagna.eu.

Sempre alle ore 10 l’Accademia degli Incamminati di Modigliana presenterà, nel giardino della casa museo Don Giovanni verità, la pubblicazione ‘Elogio funebre ai prodi toscani spenti nella fatal giornata di Curtatone e Montanara’, curata da Alessandro Minardi del ‘Comitato della Romagna-Toscana per la Promozione dei Valori Risogimentali’ e presentata dal concittadino cultore di storie locali Italo Liverani. La battaglia avvenne tra i soldati austriaci e quelli piemontesi dei Savoia il 29 maggio 1848, nella prima guerra d’indipendenza italiana. Vi prese parte anche Silvestro Lega tra i volontari toscani, insieme a napoletani, siciliani e studenti universitari di Siena e Pisa. Nonostante la sconfitta e i tanti caduti opposero una strenua resistenza che consentì ai piemontesi di riorganizzarsi e il giorno successivo a Goito sconfiggere gli austriaci.

Dalle 10.30 i 28 figuranti daranno il via ai 23 Tableaux Vivants (i suggestivi ‘quadri viventi’), dislocati in tutto il paese e di cui 4 totalmente inediti. Nella pinacoteca comunale ‘Silvestro Lega’ si potranno ammirare opere originali del genius loci. Modigliana sarà animata anche grazie alla partecipazione di alcune associazioni culturali del paese che ricreeranno ambientazioni storiche caratteristiche dell’ottocentesco. Una menzione speciale per questo va all’associazione artistica Ics Fectory Art, mentre la Pro loco aprirà alle ore 11.30 le porte dell’Osteria dell’800 in piazza Don Minzoni, e dell’Osteria del Mercato coperto e la coop sociale Kara Bobowski gestirà un punto ristoro interamente vegetariano e vegano.