Modigliana, proseguono i lavori del secondo stralcio della Tribuna

A Modigliana proseguono i lavori del secondo stralcio per il restauro della ‘Tribuna’ (XV-XVII sec.). "Il posizionamento dell’impalcatura consente all’impresa di eseguire i lavori in sicurezza e allo stesso tempo permette il passaggio di persone e automezzi – spiega il sindaco Jader Dardi –. Si tratta di un lavoro di restauro importante e necessario per la salvaguardia di un edificio simbolo della nostra comunità".

Costruita sul torrente semicircolare costituiva l’ingresso principale al castello dei Conti Guidi, si compone di due campanili e di un’edicola a protezione della Madonna. Questa volta i lavori riguardano la parte posteriore, ossia l’uscita dalla parte vecchia del paese.

g.a.