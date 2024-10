Modigliana ricorda l’ottobre 1944: evento sul tragico bombardamento

Domattina alle 10,30 a Modigliana, nella sala Bernabei, sarà ricordato l’80° anniversario del bombardamento del 16 ottobre 1944: una tragedia in cui persero la vita 39 persone, fra loro molti bambini. Inoltre una quarantina di persone rimasero gravemente ferite. Per il sindaco Jader Dardi che invita la cittadinanza a partecipare: "Un atto che ha lasciato ferite profonde nella Comunità".

Quel giorno, alle 16.20, dodici caccia-bombardieri alleati sganciarono un centinaio di bombe, dai cimiteri fino alla Rocca dei Conti Guidi. I bersagli potevano essere operai che, costretti dai tedeschi, stavano minando i ponti. "Ma i ponti non furono colpiti – commentò Elvio Bergamini, fotografo locale ora scomparso –. A distruggerli furono i tedeschi in ritirata, quando lasciarono il territorio incalzati dalle forze di terra degli alleati".

Vittorio Montanari oggi 84enne, aveva 4 anni e ricorda bene la giornata in cui tre suoi fratellini persero la vita: "I miei genitori Amelia Mengolini e Attilio Montanari avevano un negozio di alimentari in via don Giovanni Verità. Vicino al ‘Ponte della Pesa’ mio padre aveva una stalla di maiali e i miei fratelli Giuseppe di 12 anni, Arnaldo di 9 e Angelo di 7 vi andavano ogni giorno per accudirli portandomi con loro. Quel pomeriggio però Arnaldo mi disse che non mi volevano. Mi misi a piangere talmente forte che la vicina mi portò a casa sua. Nella tarda serata con l’altra mia sorellina sfollammo nel podere ‘Risanello’. Passando vicino al ponte, ignaro della loro scomparsa, chiamavo i miei fratellini, allora mio padre mi apostrofò: "Tu sé l’avanz dla guera’". Dopo Montanari interverranno gli studenti dell’Istituto comprensivo S. Lega e Vladimiro Flamigni, vice presidente dell’Istituto storico della Resistenza di Forlì-Cesena.

Giancarlo Aulizio