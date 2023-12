Modigliana riparte dai Mercatini di Natale

Il primo weekend del mese di dicembre del 2023 – annus horribilis per tutto il territorio modiglianese e della valle del Tramazzo a causa prima delle alluvioni e poi del terremoto – inizia sotto gli auspici beneauguranti della prima edizione dei ‘Mercatini di Natale’. Patrocinata dal Comune e organizzata da Matteo Malavolti e Riccardo Fabbri, due giovani commercianti con gli esercizi a pochi metri di distanza l’uno dall’altro.

I due hanno realizzato anche un’accattivante brochure di 24 pagine, completa di mappa col percorso disegnato per poter visitare il mercatino, incontrando tutti gli espositori che sono una quarantina.

Malaguti e Fabbri ringraziano "tutte le attività commerciali, artigianali e industriali che hanno voluto contribuire economicamente. Che sia un messaggio di ottimismo e allegria per il nostro territorio, così messo a dura prova durante l’anno". Un’occasione per ricominciare a sorridere, magari insieme ai bambini cui sono destinate molte iniziative: laboratori, artisti di strada, intrattenimento musicale.

Matteo è il 24enne titolare de ‘La Colombina’, storico forno rilevato a febbraio "per non far morire un pezzo di storia di Modigliana, – spiega – allargando la produzione alla pasticceria e alle creazioni dolciarie". Mentre Riccardo ha un’azienda agricola e ha aperto un negozio di frutta e verdura a km 0 e non solo, infatti produce confetture di prodotti sott’olio e sottacet0, olio extravergine, vino, miele.

Si parte domani mattina alle ore 11 con un evento collaterale che proseguirà fino al 6 gennaio: l’inaugurazione della settima edizione della mostra ‘Natale con l’arte’ presso l’ex chiesa della Misericordia, a cura dell’associazione ‘Ics Fectori Art’ con opere di venti artisti. Il pomeriggio, dalle 15 alle 20, saranno esposti i mercatini di Natale di artigiani e hobbisti nel centro storico della Modigliana più antica, quella oltre la bellissima Tribuna che costituiva l’ingresso principale verso il castello diroccato dei Conti Guidi, per i residenti la ‘Roccaccia’, visibile curiosamente in sezione longitudinale per il crollo avvenuto nel 1918. I laboratori e le attività per i bambini saranno invece curati dall’associazione ‘Albe’ e dal Comitato genitori in piazza Vittorio Veneto, mentre dalle ore 17 scatterà l’Aperi-Christmas ossia l’aperitivo con intrattenimento musicale di NicoDJ, in via Nazario Sauro, promosso dalle attività locali. Per tutto il pomeriggio nei punti ristoro saranno distribuiti caldarroste e vin brulé.

Domenica si replica con l’orario prolungato dei mercatini dalle ore 10 alle 15,30 e dei laboratori e attività dei bambini dalle 10,30 alle 11,30 e dalle 14 alle 16. Alle 12 è prevista l’apertura del rinomato stand gastronomico della Pro loco presso il Mercato coperto. Saranno presenti anche gli artisti di strada Lidio per giocoleria, magia, clown e Menè per equilibrismo, manipolazione di oggetti, orchestra elettronica e altro personaggio clownesco.

