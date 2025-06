Modigliana, ritorna ’Fuoripista’. Weekend di teatro, circo e musica

Parte stasera a Modigliana, dal circolo ‘Il Centro’ (piazza Cesare Battisti 9), la seconda edizione di Fuoripista, festival realizzato da Ater Fondazione, che fino al 3 agosto attraverserà sette province dell’Appennino emiliano romagnolo portando circo contemporaneo e musica nei borghi e paesi più nascosti della regione, con eventi per tutte le età.

Prima tappa a Modigliana con la compagnia parmense ‘Teatro Necessario’ e il circolo ‘Il Centro’ che si animerà fino a domenica con attrazioni aperte al pubblico dalle 18 alle 22 (stasera dalle ore 19), tra cui la ‘Bottega SchmidLap’ e i suoi ’Rimedi letterari’, "una bottega itinerante che spaccia un menù letterario come cura sintomatica per i più svariati malanni", come commentano gli organizzatori. Poi ‘La dinamica del controvento’ di Julian Lett con Irene Michailidis: momento di fantasia sulle note di un pianoforte suonato dal vivo. Ci saranno i ‘Giochi di Legno’ di Officina Clandestina in un’area giochi con 30 diverse attrazioni in legno. Sempre stasera, alle 21,30, andrà in scena in forma itinerante lo spettacolo di circo contemporaneo ‘Mentir lo minimo’ di Alta Gama, con Amanda Delgado e Alejo Gamboa.

Domani invece saranno due gli appuntamenti con il circo contemporaneo. Alle 18,30 il ‘Circo Carpa Diem’ presenta Dolce Salato: due artisti per un viaggio tra canzonette anni ’50 e cronache radiofoniche. Alle ore 21,30, spettacolo cult di Teatro Necessario, che portano al Centro ’Nuova Barberia Carloni’, su tre clown disoccupati che rilevano un’antica barberia. Domenica replica di ‘Dolce Salato’ alle 18,30, poi chiusura in musica alle 21,30 con ‘Attacchi di Swing’: concerto del duo ‘jazzigano’ col clarinetto di Alessandro Mori e la chitarra di Corrado Caruana.

Tutte le sere dalle 18 alle 23 Pro loco, Comitato dei Genitori e Gruppo Agesci Modigliana si occuperanno dello stand gastronomico. L’ingresso agli spettacoli (stasera 21,30, domani e domenica 18,30 e 21,30) è gratuito, ma la capienza è limitata: per accedere sarà necessario ritirare in biglietteria la contromarca. Per Bottega Schmidlap, La Dinamica del Controvento e Giochi di Legno non è richiesta la contromarca. L’infopoint apre stasera alle 18,30 e inizia la distribuzione contromarche alle ore 19; domani e domenica invece entrambi i momenti previsti per le 17. Per informazioni: carolina@teatronecessario.it www.teatronecessario.it.

Giancarlo Aulizio