Modigliana, rubati due semafori sulle frane della provinciale

Venerdì notte il semaforo per segnalare il senso unico alternato alla Riva della Pappona, lato destro verso Modigliana da Faenza, e quello successivo prima di Marzeno verso Faenza (sono spariti). Il sindaco Jader Dardi al mattino ha potuto tranquillizzare tutti: "Sono stato avvisato dell’atto vandalico dal tecnico dell’impresa che esegue i lavori e sono andato subito sul posto, confrontandomi con il tecnico dell’impresa che si è immediatamente attivato: così il semaforo della Riva della Pappona è stato ripristinato già nel corso della notte. Sono stati gesti irresponsabili, atti di vandalismo sia al semaforo all’ingresso di Modigliana che nella strettoia verso Marzeno".

Si tratta in effetti di atti molto più gravi di quanto magari non possa sembrare a prima vista, considerando le pericolosità che i semafori indicano e regolano, e perché nella ricorrenza di ‘Ognissanti’ si registra molta affluenza di persone provenienti da fuori Modigliana, che vanno al cimitero per commemorare i defunti.