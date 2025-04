Modigliana, stato d’emergenza: appello di Dardi

Alla richiesta di proroga dello Stato di emergenza, presentata lunedì al governo e in particolare al ministro della Protezione civile dal presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, si è associato ieri il sindaco di Modigliana Jader Dardi. "Si tratta di un provvedimento necessario – sottolinea il primo cittadino del paese così duramente colpito dalle avversità meteo del 2023, ma poi anche del 2024 –, per poter consentire l’avvio degli interventi previsti per la ricostruzione del territorio, dopo i troppi ritardi dovuti alle tante procedure burocratiche per avviare la macchina della ricostruzione che, oltre alle amministrazioni, ha certamente penalizzato il riconoscimento dei danni ai privati".

Dardi prosegue ricordando i danni subiti nel territorio di Modigliana: "Agli eventi catastrofici del maggio 2023, si sono aggiunti i danni seguiti agli eventi del settembre e dicembre 2024 e siamo intervenuti con lavori eseguiti in somma urgenza per 350mila euro con risorse impegnate, mettendo a rischio la tenuta di bilancio e senza avere ottenuto nessun riconoscimento".

g. a.