Modigliana, ‘Studio 32’ si rinnova

A Modigliana le due parrucchiere titolari dello ‘Studio 32’ ([email protected]) hanno totalmente rinnovato e recentemente inaugurato i locali del loro salone nella centralissima piazza Giacomo Matteotti. Raccontano le titolari: "Il salone fu aperto nel 2006 dal precedente proprietario Andrea Visani, da tempo emigrato in Australia". Nel 2007 Milijana Nicolic (Milly), di nazionalità serba, inizia a far parte dello staff diventando socia. Dopo qualche anno, nel 2017, incontra la rumena Mihaela Circiumaru (Miki) e insieme ripartono con una nuova società. "Quest’anno – concludono – abbiamo deciso di rendere il salone esteticamente più accogliente per i nostri clienti e più funzionale per noi. Il salone è perciò suddiviso in due parti: zona barberia seguita dalla nostra collaboratrice Sofia Sansavini e zona dedicata al femminile".

g.a.