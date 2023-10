Modigliana, sui Sentieri agrourbani un weekend di escursioni ed eventi

Entra nel vivo a Modigliana il festival estemporaneo dei ‘Sentieri agrourbani’ per la ripartenza post alluvione. La pubblicità sui social del progetto ‘Sentieri agrourbani’ del Comune e della Consulta giovani, gestito dall’assessore alla cultura, turismo e politiche giovanili Rosa Grasso, inizia con un accattivante "Cari amanti della natura e della scoperta...".

Per l’assessore Grasso "il programma è ricchissimo di eventi e di momenti culturali sulla nostra storia. Lo scenario del cuore quest’anno sarà quello dell’ex ghetto: un luogo storico con un’anima da riscoprire. I cognomi Modigliani e Modiano sono infatti di famiglie di origine ebrea provenienti dal ghetto di Modigliana".

Luca Nati, responsabile Gruppo Cai di Modigliana, illustra invece a che punto sono i sentieri. "I sentieri Cai recuperati sono praticamente il 95% e gli interattivi, i restanti 110 km circa, più o meno a piedi li si possono fare tutti, ma in bici no perché ci sono vincoli di chiusura su tutte le strade che portano ai monti: comunali, provinciali, vicinali. I nostri ‘Sentieri Agrourbani’ hanno un programma innovativo come pochi, siamo davvero un passo avanti e il Cai Faenza è stato il più solerte a recuperare la rete sentieristica".

In programma sei escursioni guidate, che iniziano oggi: lunghezza, dislivelli, orari, tempi di percorrenza e iniziative sono consultabili sul sito www.sentieriagrourbani.com. Alle 8.30-16 ‘Alla scoperta del Monte del Tesoro’. Alle 9-16 ‘Esperienze Olistiche in Natura sul Sentiero del Cantico’ (prenotazioni: tel. 339.2549407 mail. suryachandra04@gmail.com). Alle 15 in via Lega, i produttori vitivinicoli locali dell’associazione ‘Stella dell’Appennino’ raccontano le loro esperienze post alluvione. Alle 16.30 ‘Quinto Quarto’ (info sui social sentieriagrourbani con libreria Bauci e Podere Panigheto). Alle 18 ‘Habitare’. Alle 19 ‘Quando c’era il mare: rocce e fossili dal Marzeno’ Ore 20 ‘Incontro con Cnsas’, corpo specializzato in emergenze in montagna. Ore 21.30 Dj set by habitat, fine serata elettronico.

Domani sono previsti altri percorsi. Dalle ore 8,30-13 ‘ Il Cammino della Resilienza, Ca’ Cornio’ (prenotazioni: tel. 339. 1337271. Ore 10 e 14.30 ‘Il Celtico-trek sul Monte dei Frati’ (adatto ai bambini, su prenotazione: tel. 378.0856045). Infine, ‘Tramonto sul Trebbio’: un trekking e incontro col dialetto modiglianese alle 15.30-18.30 (prenotazioni tel. 340.9385737, mail info@borealisguide.it).

Gli eventi collaterali alle escursioni prevedono ‘In giro per il centro’, dalle ore 10 fino alle 15 per la festa dello sport: percorso a tappe prevalentemente per bambini. ‘Mirror’ dalle 16 alle 18 con turni di un’ora per una piccola performance teatrale con laboratorio espressivo. Alle 17 letture ad alta voce animate con Brunilde Caponi, poi disegno guidato con gessetti colorati. Alle 18.30 incontro con Italo Liverani, esperto di storia locale, sull’ex ghetto e la storia dei cognomi originari di Modigliana.