Modigliana, taglio del nastro per il forno ’La Colombina’

E’ stata inaugurata sabato scorso a Modigliana la nuova gestione di Matteo Malavolti dell’antico forno di via Sauro 4, che ne conserva il nome anche come rinnovato forno-pasticceria ‘La Colombina’. Presente il sindaco Jader Dardi che ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro a Matteo e ai suoi collaboratori "per una attività di successo nel solco della tradizione e con la capacità delle idee e dei progetti innovativi che certamente intende apportare". Erano presenti molte persone, tra cui abituali clienti dell’attività, parenti, amici, vecchi e nuovi titolari che hanno apparecchiato anche la strada per offrire un buffet.

g.a.