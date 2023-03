Modigliana, torna la Giornata ecologica

La tradizionale, partecipata e sempre utile ‘Giornata ecologica per la pulizia del territorio’ si terrà a Modigliana domani mattina con ritrovo alle 7 presso l’isola ecologica, davanti al cimitero comunale. Il programma prevede alle 7,30 la partenza delle squadre per le zone assegnate per una raccolta che terminerà alle 12,30 con un pranzo al mercato coperto, dopo aver differenziato i rifiuti direttamente all’isola ecologica.

I mezzi a disposizione sono comunali e di privati e l’invito a partecipare è stato esteso a tutti i cittadini. Franco Albonetti, presidente del locale Nucleo volontari antincendio-Protezione civile che col Comune organizza la giornata, in collaborazione con Consulta giovani, Squadra cinghialai ‘Valle Tramazzo’, Pro loco, Cai Faenza sezione di Modigliana, spiega in cosa consiste questa raccolta di rifiuti e come è stata organizzata.

"Domani contiamo ci siano circa 40 persone di cui il 50% della Protezione civile, il nostro impegno è stato dei volontari che sono andati prima a vedere dove ci sono più rifiuti da raccogliere e che i luoghi siano pubblici e non privati. – conclude Albonetti –. Alea anche quest’anno è stata gentilissima con noi perché ci ha fornito guanti e pettorine ad alta visibilità e in più ci apre la discarica proprio per poter differenziare direttamente sul posto".

Giancarlo Aulizio