Modigliana, tutti pazzi per il Sangiovese

Bilancio eccezionalmente positivo per la 52ª sagra ‘Sangiovese in Festa’ a Modigliana, favorita dal bel tempo e dal ricco e piacevole programma enogastronomico, musicale e culturale (visitabili due mostre, un museo e una pinacoteca) migliaia di turisti si sono spalmati nel weekend come mai negli ultimi 10 anni. Infatti le due edizioni precedenti sono state sospese per covid e le altre otto rovinate dal maltempo. La manifestazione fu spostata decenni orsono al terzo fine settimana di aprile, dal 19 marzo Festa di San Giuseppe, perché pioveva sempre ma questo deve aver scatenato la suscettibilità del Santo dato che la pioggia ha continuato ad essere la regola.

La Pro loco da sempre organizza la festa, patrocinata dal comune, e il presidente Roberto Amaretti ha commentato: "Archiviata la 52ª edizione, quest’anno finalmente baciata dal sole. In tanti si sono complimentati per come è stata organizzata e per il buon cibo proposto sia sabato con il ‘cenaingiro’ che domenica. Tutto questo grazie alle fantastiche volontarie e volontari Pro loco. Grazie mille a tutti". Finalmente una edizione svoltasi sotto un cielo sereno e temperature primaverili che hanno favorito i turisti.

Sabato sera non solo successone della cena itinerante per le strade dell’antico borgo ma anche della serata di musica con l’orchestra locale ‘Aldo e gli angeli azzurri di Romagna’, col vocalist melodico detto ‘l’Usignolo’, che ha intrattenuto in piazza don Minzoni oltre 400 persone plaudenti, cantanti e ballanti fino alle ore 23,30.

E il sempre tutto esaurito registrato nel ristorante Pro loco, capace di 226 posti a sedere nel mercato coperto, compresi due sindaci con consorti, l’attuale Jader Dardi ed il precedente Valerio Roccalbegni, a riprova della bontà del menù. Notevole anche l’afflusso negli altri punti ristoro come quello organizzato da un gruppo di giovani negozianti all’interno della festa, ‘Sangio Club in borgo’, con distribuzione di vino e cibo dell’azienda agricola di Riccardo Fabbri ma anche tanta musica ballabile scelta dai due Dj e in piazza don Minzoni. Spettacolo nello spettacolo la gente che balla nelle vie e nelle piazze, sorride e scherza e si parla, smettendo per qualche ora l’uso pernicioso del cellulare, e ancora ambulanti che si trattengono fino alle ore 20 e vanno via molto più scarichi di quando sono arrivati. Tutto questo a testimonianza del successo. Ma i più soddisfatti e stanchi sono come sempre i volontari della Pro loco, quest’anno con molti giovanissimi che si aggiungono ai più esperti in cucina e ai servizi: in tutto una cinquantina che da molto tempo prima preparano l’appuntamento nella speranza, quest’anno soddisfatta, che il tempo sia clemente.

Giancarlo Aulizio