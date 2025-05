Modigliana, venerdì la ’City run’: iscrizioni aperte

La tanto attesa gara non competitiva ‘Modigliana City Run’ patrocinata dal Comune e giunta alla seconda edizione, dopo la prima dello scorso anno organizzata nel 40° dalla fondazione dell’Avis comunale con oltre 400 iscritti, sarà replicata venerdì alle 19.30, con partenza da piazza Matteotti dove in precedenza, dalle ore 18 alle 19, sarà attivo lo stand iscrizioni.

I percorsi sono due i 10 km della City run e i 5 km della Family run che ad oggi contano 515 partecipanti iscritti, ancora aumentabili, di cui 400 camminatori che seguiranno nella partenza i 115 corridori, tanti i forestieri.

"È tempo di iniziare ad organizzarsi – spiegano gli organizzatori Marco Caputo detto Keput e Paolo Maglioni – e ritirare il pacco gara, i braccialetti per il buffet e l’eventuale pettorale disponibili già dalle 18 alle 20 di giovedì presso la saletta del bar ‘La Piazanova’. Consigliamo di ritirare per tempo il materiale così durante la camminata/corsa i partecipanti saranno più liberi".

Hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa in 47 tra negozi, aziende e associazioni. Per informazioni: Marco Caputo 328.8252281; Paolo Maglioni 334.3033740. Le iscrizioni si possono effettuare con pagamento via Satispay. In caso di maltempo la gara sarà cancellata.

Giancarlo Aulizio