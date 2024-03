Modigliana verso la sfida Dardi-Roccalbegni

A poco più di due mesi dalla presentazione delle liste e delle candidature a sindaco e consiglieri comunali, per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, a Modigliana non c’è ancora alcuna ufficialità ma i rumors ovviamente in paese non mancano e da tempo entrambi i presunti contendenti accreditati della contesa rinviano a date future le dichiarazioni della discesa in campo.

Per prima cosa, la situazione dall’attuale sindaco Giancarlo Jader Dardi, nelle elezioni del 2019 capolista di ‘Viviamo Modigliana’, civica di matrice centrosinistra affermatasi con 1.113 voti (42,9%) e otto consiglieri. Il primo cittadino deve ancora sciogliere ufficialmente la riserva sulla sua decisione, anche se in paese viene data per certa la sua ricandidatura.

Molto occupato nell’attività amministrativa in queste periodo, soprattutto per la gestione degli effetti alluvionali che hanno devastato il territorio, Dardi domani dovrebbe fare il quarto incontro politico a invito nella sala Bernabei, come i precedenti sabati, sul tema: "Il programma per Modigliana, idee e proposte per la città". Questo suo impegno aggiuntivo sarebbe anche servito a verificarne il gradimento da persone amiche appartenenti alla civica realtà locale e non iscritte necessariamente al Pd, suo partito di appartenenza, o ad altre forze politiche aderenti al progetto.

Tutto tace anche nel centrodestra nonostante gli incontri tra FdI-FI-Lega proseguano ormai da tempo per trovare la quadra sui candidati consiglieri nella lista, mentre sembra esserci il via libera alla ricandidatura a sindaco di Valerio Roccalbegni, che già lo fu nel precedente mandato ed ora è il presidente della Fiera di Forlì.

Chiara Bonfante, segretaria della Lega e nelle scorse elezioni capolista di ‘Modigliana con Voi’, 1.015 voti (39,1%), tre consiglieri, è stata in questa amministrazione capogruppo consiliare e potrebbe essere della partita. Maria Cristina Rossi, capolista nelle elezioni del 2019 di ‘Modigliana Futura’ che ha riportato 465 voti (17,9%) e capogruppo di minoranza della sua lista civica al momento non avrebbe invece novità da riferire.

Come Adriano Cheli, da sempre cittadino attivo nel segnalare al Comune i problemi del paese e del territorio, che ancora non ha avuto la ‘chiamata’ nonostante abbia rotto gli indugi sulla sua disponibilità lo scorso gennaio con un documento di quattro facciate, suddiviso in 12 punti, distribuito in paese, seguito da un’intervista al nostro giornale. Nel suo dettagliato programma cita i maggiori problemi locali con accanto le soluzioni per risolverli, disponibile ad aderire nella lista che lo condivida. Su altre possibili liste ad oggi non è trapelato nulla.