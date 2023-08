Modigliana, via al rinnovo della rete fognaria

Lo scorso giovedì lo storico segnalatore modiglianese di presunte inefficienze nei servizi pubblici e non solo, Adriano Cheli, ha scritto preoccupato al sindaco del paese Jader Dardi sulla rottura del collettore comunale di acque nere, spaccato all’incirca sotto la riva dell’ex distributore di carburanti, all’uscita del paese verso Faenza e addirittura scomparso per almeno 100mt. Il sindaco aveva prontamente risposto che la situazione segnalata "è purtroppo nota e più volte dichiarata e resa pubblica da questa Amministrazione, che fin dai giorni immediatamente seguenti gli eventi del 16 e 17 maggio ha denunciato la rottura della rete della fognatura, purtroppo non solo in quel tratto. Situazione segnalata agli organi preposti al controllo dell’asta fluviale, oltre che al rifacimento della rete fognaria. Situazione urgente e gravissima che oltre ad averereso pubblica in tutte le dichiarazioni che ho rilasciato, ho portato anche all’attenzione del Commissario per l’emergenza Figliuolo". Il giorno seguente Cheli ha scritto ai dirigenti della ‘Sicurezza Territoriale Protezione Civile di Forlì-Cesena’ chiedendo se erano stati informati dal sindaco di Modigliana "sulla preoccupante situazione delle acque dei torrenti post alluvione. I tubi del collettore sono stati rotti e si trovano sul terreno vicino ai torrenti o addirittura sull’alveo fluviale. Pertanto, le acque sporche – conclude Cheli – si riversano nei torrenti stessi dal mese di maggio e nessuna ordinanza di divieto di utilizzo delle acque inquinate è stata emanata".

La buona notizia è che ieri mattina Dardi ha potuto riferire che "finalmente, nel centro di Modigliana, sono iniziati i lavori di ripristino e sistemazione della rete della fognatura, che le esondazioni hanno rotto in più punti. È iniziato il cantiere nel tratto di fiume ai piedi della Tribuna". Dardi ha aggiunto: "Sempre in mattinata, sono iniziati anche i lavori di pulizia dal legname nei percorsi fluviali nel nostro territorio. Gli interventi interesseranno i torrenti: Ibola, Acerreta, Tramazzo e a seguire nel Marzeno. Lavori disposti dal Servizio Tecnico di Protezione Civile di Ravenna, competente per il nostro tratto fluviale. Lavori – conclude Dardi – che abbiamo sollecitato più volte per riuscire a eseguire, dove sarà possibile, il ripristino spondale, oltre alla rimozione del legname e alla pulizia del fiume dai detriti lasciati dalle piene".

Giancarlo Aulizio