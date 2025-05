‘ModiglianAttivAzione’ fa la lista dei problemi

Si è svolta giovedì sera nella sala Bernabei l’assemblea pubblica dei due consiglieri di minoranza della lista ‘ModiglianAttivAzione’, il capogruppo Adriano Cheli ed Elio Samorì (nella foto), per un confronto con i cittadini sui problemi locali informando sull’attività svolta. Scarsa la partecipazione del pubblico, presenti però l’altra capogruppo di minoranza Alba Maria Continelli e i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia Pietro Vinci e Micaela Pazzi.

Cheli ha introdotto il problema della corriera che, secondo lui ed altre 120 persone che ha coinvolto in un sondaggio, dovrebbe fermarsi davanti al loggiato comunale sfruttato come pensilina così favorendo i passeggeri anche con fermate nelle vie del centro. Servono poi, per la lista, murales come in altri Comuni, magari riportando quadri del macchiaiolo Silvestro Lega e sul Risorgimento: il borgo fu natio anche per il sacerdote mazziniano don Giovanni Verità. Giudizio negativo inoltre sull’uso che si fa del soffiatore: "Solo quello di sollevare nuvole di polvere, spostate e non aspirate, così anche dannose per la salute". Poi l’annosa questione dell’unico distributore di carburanti rimasto, spesso guasto, che ‘il Comune dovrebbe realizzare e gestire direttamente’.

Infine Samorì ha messo sul tavolo la questione della tenuta di Montebello destinata ad ospitare sette enormi pale eoliche, progetto però osteggiato dal consiglio comunale all’unanimità, sul cui procedimento da tempo non si sa nulla. Cheli ha riferito che su queste problematiche e altre la minoranza sarebbe stata ostacolata, tanto che "a febbraio abbiamo fatto un esposto alla prefettura affermando che il sindaco Jader Dardi non ci consente di fare il nostro lavoro e non risponde alle nostre interrogazioni. Non abbiamo ancora ricevuto risposta".

Tra i suggerimenti del pubblico: risolvere il problema di veicoli e moto e treruote che circolano a tutte le ore a velocità pericolose nel centro urbano, dove peraltro, in via Puntaroli, negli anni sono state investite con esito mortale tre persone.