Moduli, richieste e soldi. Raccolta fondi: ecco come verrà suddiviso il milione di euro

Dopo le polemiche che hanno infiammato in questi mesi l’agone politico cittadino, l’amministrazione comunale di Forlì ha stabilito e rese note ieri le modalità e la relativa modulistica per l’erogazione dei contributi economici ai nuclei famigliari alluvionati, risorse economiche derivanti dalla raccolta fondi avviata in seguito agli eventi catastrofali del maggio scorso. La cifra raccolta, alla data del 12 ottobre scorso, è di 1.101.615,74 euro.

"Il modulo per la richiesta del contributo contiene tutte le indicazioni deliberate e condivise nell’ambito della commissione consiliare d’indagine e di studio sull’emergenza alluvione – fanno sapere dal Comune –, tenendo conto anche dei suggerimenti e delle proposte pervenute alla giunta comunale dai sindacati, Cgil, Cisl e Uil, e dai rappresentanti del comitato vittime del fango".

La prima cosa da sottolineare è che il contributo sarà uguale per tutti coloro la cui domanda sarà ritenuta ammissibile. In pratica i soldi disponibili saranno suddivisi per le domande ritenute valide e quello sarà quanto ogni famiglia potrà avere.

In merito a chi potrà beneficiare del contributo, nella modulistica è stilato un elenco di voci da spuntare: fra queste spicca l’attestazione Isee, che non deve superare i 25mila euro. Quindi per il richiedente che ha un Isee sopra quella cifra non verrà erogato il contributo, a prescindere dai danni subiti. Naturalmente bisogna avere casa a Forlì, e aver subito danni maggiori di 5mila euro. Anche chi ha subito danni non strutturali ma ad esempio relativi alle pertinenze, e non ha però potuto accedere al Cis (Contributo di Immediato Sostegno) può comunque presentare domanda.

Il Comune precisa che "la domanda può essere presentata anche in caso di mancato possesso della dichiarazione Isee, purché il richiedente ne abbia la disponibilità all’atto della materiale erogazione del contributo. L’acquisizione dell’attestazione da parte del richiedente non ne comporta comunque la successiva presentazione all’ente che, in ogni caso, si riserva di effettuare controlli a campione".

È possibile presentare domanda da oggi fino al 31 dicembre secondo le seguenti modalità: via e-mail all’indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Forlì - Piazza A. Saffi 8 (47121, Forlì, FC); la richiesta di contributo si può però anche portare a mano il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, presso gli uffici dell’assessorato al welfare e politiche per la famiglia, sempre in piazza Saffi 8.

Al modulo dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. Per assistenza nella compilazione del modulo e ulteriori informazioni è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì mattina il numero: 0543 712816. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito www.comune.forli.fc.it.