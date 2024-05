Molestata e pedinata per un anno. Stalking, in manette un 56enne

Prima le chat sul web. Poi appostamenti fisici sul lavoro e su altri posti frequentati da lei. L’uomo voleva una relazione con la donna. Lei l’ha sempre rifiutato. Ma lui non s’è mai arreso, finendo però arrestato dopo la denuncia della donna.

Protagonista della vicenda, un 56enne forlivese, arrestato dai carabinieri con l’esecuzione di un’ordinanza cautelare di custodia in carcere per atti persecutori e danneggiamento.

Via chat l’uomo ha manifestato le sue intenzioni di intraprendere un relazione con la donna, ma una volta ricevuto il diniego di lei, lui è passato a contenuti "ingiuriosi e intimidatori, seguiti da visite sul posto di lavoro e infine pedinamenti, sempre più frequenti, in luoghi abitualmente frequentati dalla vittima". Un incubo, "reiterato in maniera seriale da parte del 56enne con minacce e molestie, e lesivo della libertà psichica e fisica della vittima". Dopo quasi un anno la donna ha denunciato l’accaduto, innescando l’intervento degli inquirenti.