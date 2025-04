"Molta più gente nei weekend"

Davide Santini, 33 anni, e Idina Cortesi, 30, coppia nella vita e titolari di ‘Teste Farcite’, dopo l’esperienza con un food truck dove proponevano croissant farciti con abbinamenti gourmet, hanno aperto il loro punto vendita in piazza Dante Alighieri a novembre 2024. "La mostra sta aiutando a portare più gente in centro: si vedono gruppi numerosi di turisti, e scuole in visita". Nei weekend c’è maggiore viavai: "Non ci troviamo in una zona di grande passaggio, ma notiamo la differenza: ci sono molte auto parcheggiate, c’è più movimento – sottolinea Santini –. Anche gli altri locali intorno sono spesso pieni. Durante la settimana, invece, non è cambiato granché rispetto ai mesi precedenti".