"Molte promesse, ma per adesso i risarcimenti non si vedono"

Scossa di Legacoop al governo. Tutti i presidenti della centrale cooperativa – dal nazionale alla Romagna – esprimono "la frustrazione per la mancanza di risarcimenti e risorse a seguito dell’alluvione. Nonostante promesse di fondi da parte del governo, i cittadini e le imprese colpiti non hanno ricevuto adeguato supporto e si scontrano con la lentezza burocratica e l’insufficiente personale per gestire le richieste di aiuto".

Sono ormai trascorsi tre mesi dall’evento di maggio e i cooperatori fanno il punto. "Non ci piace la polemica fine a sè stessa e, fin dai giorni dell’alluvione lo abbiamo dimostrato, stando vicini, con le nostre cooperative, ai cittadini, alle imprese, ai Comuni in maggior difficoltà, garantendo sostegno economico, solidarietà, risorse, cercando di entrare nel merito dei provvedimenti legislativi d’urgenza che sono stati proposti dalla Regione e dal Governo – scrivono i presidenti – . Ma ormai è evidente, come ha chiarito, con la concretezza che lo distingue, proprio l’altro giorno l’arcivescovo e presidente Cei, Matteo Maria Zuppi: ’Il problema è che i risarcimenti non sono ancora arrivati e tantissime emergenze sono ancora aperte’. Le chiacchiere stanno a zero, come afferma Zuppi. Punto".

Legacoop incalza: "Non solo i risarcimenti non sono arrivati ma non esiste neppure una modulistica per richiederli. A meno che qualcuno non voglia convincerci del fatto che le 60 persone messe a disposizione del Commissario straordinario Figliuolo, contro le circa 1.000 che operarono in occasione del terremoto in Emilia, siano in grado di prendere in esame in tempi rapidi e con efficacia le richieste di migliaia e migliaia di famiglie e di imprese di tutta la Romagna e di parte dell’Emilia".

La conclusione: "Siamo dalla parte delle tante imprese che stanno pensando che sia il caso di accantonare risorse per coprire i danni, da soli, senza il governo che pure lo ha promesso per bocca della presidente del consiglio".