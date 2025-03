"Molti lati positivi . Ma tanto da fare"

Gianluca Brunetti è un membro del comitato di quartiere. È stata sua l’idea di collocare un defibrillatore vicino all’ingresso del parco: "Era un desiderio di mia madre, che purtroppo non c’è più, e sono felice che siamo riusciti a realizzarlo". Gianluca conosce particolarmente bene la zona del Foro Boario e ne mette in luce pregi e difetti: "Quest’area è migliorata molto negli ultimi anni, anche se c’è ancora un problema di sicurezza durante le ore notturne. Inoltre bisognerebbe potare gli alberi, perché stanno diventando pericolosi. C’è il rischio che i rami cadano addosso a qualcuno prima o poi. Nel complesso, però, credo che i lati positivi siano più di quelli negativi e sono molto fiducioso per il futuro".