"Molto ben tenuta e sempre pulita"

Maria Grazia Brunelli, pensionata, si muove in bicicletta quasi tutti i giorni, percorrendo soprattutto le piste ciclabili di recente realizzazione. Dal suo punto di vista queste ciclabili sono "perfette, ben tenute, molto pulite e velocemente riparate in caso di rotture". Anche gli attraversamenti, secondo Maria Grazia, sono fatti bene: "Non ho mai avuto problemi, anche se chiaramente bisogna sempre stare attenti quando si attraversa la strada". Per quanto riguarda il comportamento dei pedoni: "I pedoni hanno sempre un atteggiamento corretto verso i ciclisti. Certo, in questi percorsi misti può capitare ogni tanto di trovarsene uno davanti, ma basta suonare e si sposta subito senza creare intralci".