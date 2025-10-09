‘Molto rumore per nulla’ in scena a Predappio

Un grande classico della letteratura teatrale in una veste completamente nuova: sabato alle 21, al Teatro Comunale di Predappio (via Marconi 13), andrà in scena ‘Molto rumore per nulla’, tratto da William Shakespeare, adattamento e regia di Stefano Naldi, proposto dal Teatro delle Forchette.

Scritto tra il 1598 e il 1599 e ambientato a Messina, ‘Molto rumore per nulla’ è una delle commedie più amate del Bardo, da sempre capace di unire leggerezza e profondità. A lungo considerata una commedia romantica per i suoi intrecci amorosi e per il tono brillante, l’opera è in realtà una vera e propria tragicommedia, dove la comicità convive con il dramma della finta morte di Ero e con il complotto ordito da Don Juan, fino al lieto fine che riconcilia i destini dei protagonisti.

Naldi ne firma una personale riscrittura registico-drammaturgica, affidando il testo agli allievi di The Theatre, la scuola di arti sceniche e recitazione del Teatro delle Forchette. In scena siamo trasportati in un immaginario Sud America degli anni ’50, dove i colori, la musica e le atmosfere richiamano il cinema hollywoodiano dell’epoca. Il suo adattamento prende il clima di Messina e lo trasforma in una ‘Messina City’ latina, dal sapore vintage, popolata da personaggi che sembrano usciti da un film musicale.

Lo spettacolo coinvolge gli allievi di primo, secondo e terzo anno del laboratorio, impegnati in un lavoro che è allo stesso tempo percorso didattico e rappresentazione finale, parte integrante del corso di recitazione applicata. Oltre alla regia, Naldi cura i movimenti scenici, mentre le coreografie sono di Laura Cappelli, docente di danza. L’assistenza di palco e di regia è di Giorgia Raggi, con Benedetta Benedetti al suono e Stefano Naldi e Laura Cappelli alle luci. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10. Info: 0543 1713530 – info@teatrodelleforchette.it.