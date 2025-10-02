Il bivio di Yoox

‘Moments of blues’: al Mu.Ve. la personale dell’artista Baldus

L’attività espositiva del Museo di Arte Moderna Vescovado di Modigliana (Mu.Ve.) prosegue ad ottobre ospitando la personale dell’artista tedesco Bernd BaldusMoments of blues’, grazie a uno scambio culturale nell’ambito del gemellaggio tra il comune di Hfbieber e l’Unione Montana Acquacheta che consente così di rafforzare l’amicizia tra le comunità.

La mostra sarà inaugurata sabato alle 16.30 e proseguirà fino al 2 novembre, visitabile tutti i weekend dalle 17 alle 19. Baldus, nato a Bad Marienberg /Westerwald, nel 1954, è un artista pittore, grafico, musicista e incisore e si è dedicato al blues sviluppando un linguaggio visivo diventato il suo segno distintivo.

Nelle sue opere ricorrono la critica sociale, la passione per la musica, lo sguardo sulla natura e sull’uomo attraverso caricature ironiche, umoristiche e spesso grottesche. I suoi soggetti appaiono per lo più su sfondo blu, blu scuro o nero: musicisti, ballerini, politici, sconosciuti catturati nella loro esistenza quotidiana.

Baldus vive e lavora nel borgo Steinwand, vicino a Kleinsassen e ha studiato alla Scuola d’Arte libera di Wiesbaden. Il Mu.Ve si trova in piazza Cesare Battisti, 12. Info. prenotazioni e visite: 347.5571748.

g.a.

