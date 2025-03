Monaco, si parte: per gli studenti 122 donazioni

Il pullman partirà domani in direzione Monaco e Dachau con sopra gli alunni della classe 3B della scuola media ‘Amaducci’ di Bertinoro. Un traguardo reso possibile grazie al grande successo della campagna di crowdfunding, iniziata il 13 febbraio e chiusa il 15 marzo, che ha permesso la raccolta dei 4.600 euro necessari per coprire le spese del pullman e rendere il viaggio più accessibile a tutti gli studenti. La raccolta è anche andata oltre, raggiungendo la cifra di 6.565 euro, permettendo così la creazione di un fondo cassa per finanziare futuri viaggi di istruzione per altri studenti della scuola. Gli studenti hanno già iniziato a prepararsi per questa esperienza, realizzando con le proprie mani i sassolini con i nomi di chi ha sostenuto l’iniziativa. Questi piccoli simboli verranno lasciati in alcuni luoghi significativi del viaggio, come segno di gratitudine e memoria. Oltre ai sassolini, gli studenti hanno anche disegnato a mano delle cartoline raffiguranti alcuni dei luoghi che visiteranno. Questi disegni personalizzati rappresentano un modo speciale per ringraziare chi ha contribuito alla campagna di crowdfunding.

La campagna ha visto il contributo di 122 sostenitori, tra cui sponsor locali, il Caseificio Mambelli di Santa Maria Nuova, Mariani snc – Impianti Tecnologici di Bertinoro, la Banca Bcc – Imolese, Forlivese, Ravennate. Tra gli aderenti alla raccolta poi l’Avis Bertinoro, l’impresa Coromano, l’associazione Anime Senza Voce e il Museo Interreligioso, che ha messo a disposizione biglietti di ingresso per i donatori. Il progetto è stato promosso da una delle mamme della 3B, Nicole Oriani, e supportato dal Comitato Genitori di Bertinoro. Una dimostrazione concreta di come la comunità possa unirsi per offrire a tutti le stesse opportunità, rendendo la scuola un luogo sempre più aperto, inclusivo e ricco di esperienze formative.

Matteo Bondi