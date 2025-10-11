Monasteri aperti, doppio appuntamento

Duplice appuntamento domani con la rassegna ‘Monasteri aperti’ a Castrocaro Terme e Terra del Sole. In mattinata – con ritrovo fissato alle 9.30 nella welcome room di via Garibaldi 46 – verrà recuperata l’escursione guidata da Castrocaro all’Eremo di Monte Paolo, rinviata la scorsa settimana per il rischio maltempo. Una passeggiata organizzata in occasione dell’anno giubilare lungo un tratto della tappa Forlì-Dovadola del Cammino di Sant’Antonio.

Dalla città termale ci si metterà in marcia lungo il Sentiero del Santo, riscoprendo il tracciato anticamente percorso dal frate francescano per raggiungere la chiesa di San Mercuriale a Forlì, dove divenne noto per l’omelia del settembre 1222. Giunti all’eremo, luogo di pace e raccoglimento dove Antonio dimorò insieme a una piccola comunità di monaci, la guida Aigae Laura Mengozzi illustrerà le peculiarità del santuario, che conserva un’insigne reliquia e la grotta dove il Santo soleva ritirarsi in preghiera, raggiungibile a piedi attraverso il Sentiero della Speranza.

Oltre a visitare l’abbazia si potranno ammirare i 18 pannelli a mosaico sul tema ‘Montepaolo nella storia’, volti a ricordare le fasi cruciali della vita di S. Antonio; realizzati dalla Cooperativa mosaicisti di Ravenna, sono stati ricavati da altrettante opere di artisti emiliani e romagnoli. Dopo il pranzo al sacco è previsto un saluto da parte delle Sorelle Clarisse dell’Eremo.

L’escursione si svilupperà sulla distanza di 15 km circa, il tempo di movimento è stimato in 5 ore. Il dislivello è di 250 metri sul livello del mare, l’Eremo si trova infatti a 435 metri di altitudine. Il costo di partecipazione è di 12 euro per gli adulti, 7 euro per i ragazzi tra i 12 anni e i 18 anni, gli under 12 non pagano.

Nel pomeriggio è invece in programma la visita all’antica Pieve di Santa Reparata, teatro dell’evento ‘Arte Sacra & Note d’Autore’. Situata in via Biondina, a metà strada tra Castrocaro e Terra del Sole, la chiesa è considerata il luogo di culto più antico dell’intera valle dell’Acquacheta e si trova in un’area ricca di ritrovamenti archeologici. Le sue origini si fanno risalire al VI secolo, ma da studi è emerso che, in epoca successiva, ha avuto un importante sviluppo in forme architettoniche romaniche; in parte demolita e trasformata in civile abitazione, è stata riconsacrata e riaperta al culto non molti anni fa.

Il programma contempla alle 16.30 una visita a cura di Ivan Severi, guida turistica della regione, e un’ora più tardi il ‘Concerto romantico d’autunno’ a cura del maestro Silvio Legni che interpreterà musica barocca, classica, romantica. L’ingresso è gratuito, su prenotazione. Per info e prenotazioni, tel. 0543.769631 – cell./whatsapp +39 350 5193970, mail info@castrocarotermeterradelsole.travel.