Monasteri aperti: ecco le bellezze da riscoprire

Torna ‘Monasteri Aperti – Emilia Romagna’, l’iniziativa che ogni autunno consente di scoprire o riscoprire gioielli del territorio attraverso esperienze intime e originali. Avventure "tra arte e spiritualità, per conoscere luoghi sacri di grande bellezza, ricchi di antichi tesori e suggestioni lungo i Cammini del Circuito regionale". Un progetto organizzato da Apt Servizi in collaborazione con la Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna. Sono tre gli appuntamenti in calendario all’ombra del Campanone e di Santa Reparata. Si parte domenica con ‘Atmosfere magiche e popolari alla Fortezza di Castrocaro’. Il millenario maniero sulla rupe si presenta in tutto il suo splendore mettendo in vetrina il palazzo del castellano e gli arsenali medicei, il museo storico archeologico permanente, l’antichissima chiesina di Santa Barbara con arredi e dipinti. Senza dimenticare la terrazza panoramica affacciata sulla vallata dell’Acquacheta. Alle 15.30 visita alla fortezza e al museo; alle 17 esibizione della Compagnia del Sole e dell’Acqua, nata in seno alla scuola di musica Rossini di Terra del Sole e formata dalla pianista Alessandra Bassetti, da Barbara Gurioli, virtuosa del flauto traverso, e Letizia Fabbri, abile suonatrice di arpa celtica. Il costo del biglietto è di 5 euro (4 ridotto per over 65, ragazzi dai 7 ai 14 anni e docenti). Entrano gratuitamente i residenti nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, i bambini sotto i 6 anni e i disabili con accompagnatore. Al costo dell’ingresso vanno aggiunti i 5 euro per la visita guidata.

Domenica 20 seconda uscitadedicata a ‘La Pieve di Santa Reparata – Arte Sacra e Note d’Autore’. Situata a metà strada tra Castrocaro e Terra del Sole in un’area di numerosi ritrovamenti archeologici di epoca romana, l’edificio di culto è la chiesa matrice di tutta la vallata e si fa risalire al VI secolo. Alle 16.30 la visita guidata con Chiara Canali e alle 17.30 momento musicale con il pianista Andrea Missiroli, la violinista Agnieszkaa Walocha e il violoncellista Riccardo Bacchi. L’ingresso costa 5 euro (gratis fino a 12 anni). I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria entro venerdì 18 (whatsapp 350.5193970, info@castrocarotermeterradelsole.travel). Terzo e ultimo evento domenica 27 con ‘In cammino verso l’eremo di Monte Paolo’, escursione di 15 chilometri lungo il Cammino di Sant’Antonio. Visita dell’abbazia, dei 18 pannelli a mosaico sul tema ‘Montepaolo nella storia’ e mostra di icone realizzate dalle sorelle clarisse sotto l’attenta guida del Maestro bolognese Sebastian Tarud. Partenza alle 9.30 dall’ufficio turistico di Castrocaro, costo 12 euro (7 euro ragazzi 12-18 anni, gratis under 12). Prenotazione obbligatoria entro venerdì 25 (0543.769631; 350.5193970 mail: info@castrocarotermeterradelsole.travel).

