‘Monday Performance ecologica’: spettacolo nel chiostro di Pianetto

Oggi alle 20 nel chiostro di Pianetto (Galeata) si tiene lo spettacolo teatrale ‘Monday Performance ecologica’ proposto dalla Proloco di Borgo Pianetto Aps in collaborazione con Enea, Legambiente, osteria la Campanara e con patrocinio del Comune. Dopo dieci anni di lontananza, due artisti di un collettivo di teatro contemporaneo, si incontrano per realizzare un progetto commissionato da uno dei gruppi di scienziati più autorevoli del dibattito mondiale sull’inquinamento da micro plastiche nell’ambiente. Una settimana di residenza in cui i due pensano di salvare il mondo attraverso idee inverosimili e realizzazioni utopiche, che porterà i due artisti a scoprire tormenti e fragilità di una umanità ormai troppo inquinata. Monday è stato ideato da Dynamis con la collaborazione di un team di ricercatori dell’Enea nell’ambito del progetto Life Blue Lakes che è cofinanziato dal Programma Life della Commissione Europea.

"Monday – spiegano i curatori – rientra in una delle azioni del progetto che sperimenta l’utilizzo del teatro e delle arti performative come nuove pratiche di sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali". Ingresso gratuito.

o.b.