Mondi diversi sullo stesso palco: serata tra note, cinema e danza

Nel teatro estivo della Fabbrica delle Candele di via Salinatore, questa sera alle ore 21, si terrà l’evento conclusivo del progetto ‘Musica in corto’, organizzato da Cosascuola Music Academy in collaborazione con l’associazione ‘Di scena in scena’ e con il Comune di Forlì.

La serata ha lo scopo di unire due linguaggi diversi, ma affini come musica e cinema e lo farà attraverso la proiezione di un cortometraggio che fa riferimento al mondo della musica a Forlì, a meglio sottolineare l’importanza che riveste la musica nel nostro territorio.

Durante il corso della serata sarà lasciato ampio spazio anche alla musica dal vivo che sarà eseguita dalla Forum Livii Orchestra, diretta dal noto maestro Marco Sabiu. La colonna sonora della serata è stata composta ad hoc per l’occasione e sarà eseguita e cantata da Matilde Montanari, una fra le voci più belle dell’area musicale forlivese, diventata particolarmente nota dopo la sua partecipazione all’ultimo festival di Sanremo, dove si è esibita insieme all’orchestra Santa Balera in una versione ’giovane’ di Romagna mia.

Durante la serata si potrà assistere anche a interventi di cantanti e musicisti di Cosascuola Music Academy e da esibizioni curate dal corpo di ballo New Dance Studio che offrirà simpatiche e suggestive coreografie. ‘Musica in corto’ unisce cinema, musica dal vivo e danza in uno spettacolo di notevole potenza e coinvolgimento in un luogo che è simbolo della creatività giovanile. Per informazioni e prenotazioni: 349/7038334. La serata è a ingresso libero.

r. r.