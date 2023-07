Moneta elettronica, ridotti i costi per le imprese

La firma dell’accordo tra banche, servizi di pagamento e piccole imprese sul taglio delle commissioni sui pagamenti elettronici, stabilito dalla legge di bilancio, è sicuramente una buona notizia. L’accordo potrebbe portare a un risparmio sulle commissioni fino a 500 milioni di euro l’anno in tutta Italia. Il protocollo permetterà di ridurre i costi per le piccole imprese con meno di 400mila euro l’anno di fatturato. In particolare, verranno quasi azzerate le commissioni sulle transazioni fino ai 10 euro e si prevedono sostanziali riduzioni anche per quelle fino a 30 euro. Questi ultimi, secondo l’osservatorio del Politecnico di Milano, sono nel 58% effettuati con moneta elettronica. Finalmente si è riusciti a fare un primo passo nella giusta direzione, anche se l’intervento per ora è temporaneo e va reso strutturale. La questione dei costi è infatti fondamentale per garantire la diffusione della moneta elettronica: secondo le nostre stime nazionali, solo nel 2022, l’uso di carte e bancomat è costato alle imprese, tra commissioni e costi accessori, circa 5 miliardi di euro. Una voce che è stata pagata caramente dalle imprese di minori dimensioni, che non riescono ad ottenere le stesse condizioni contrattuali di chi muove grandi volumi di transazioni elettroniche.

Giancarlo Corzani, direttore Confesercenti Forlì