Monica Zoli: "Il segreto del successo?. Avere una squadra di persone competenti"

È entrata in azienda nel 1993 "partendo dal basso – specifica –, dall’inserimento ordini e documenti di trasporto, all’indomani della laurea in Economia e commercio". Comincia così l’avventura imprenditoriale di Monica Zoli, figlia di Dino Zoli (fondatore, nel 1972, della Dino Zoli Textile, azienda che realizza tessuti per mobili imbottiti indoor e outdoor, nonché per camper, nautica, accessori e abbigliamento) ed esponente, assieme al fratello Marco, della seconda generazione al timone del gruppo. Una holding, quest’ultima, che ha saputo diversificarsi nel corso degli anni, fino a contare, attualmente, 14 rami d’azienda, fra cui spiccano DZ Engineering, che si occupa della progettazione di sistemi integrati di illuminazione, audio e video in svariati settori, dal motorsport alle installazioni artistiche; e la società agricola ‘I sabbioni’, tra Forlì e Faenza, che produce vini e olii pregiati. A chi le chiede come riesce a occuparsi di ambiti così diversi fra loro, scivolando dai progetti per l’illuminazione dei circuiti di Formula 1 ai metodi di agricoltura 4.0, lei risponde con una sola parola: competenze. "Quando si guida un gruppo così diversificato – dice –, il segreto è circondarsi di una squadra di persone munite di competenze adeguate. Devono essere le competenze, oggi più che mai, a fare la differenza".

Eppure, tanti suoi colleghi lamentano la difficoltà di reperimento del personale, specie dal post-pandemia.

"È un problema che sentiamo anche noi e deriva, a mio parere, da un approccio del tutto nuovo al lavoro da parte delle nuove generazioni. È una sfida a cui non eravamo preparati: richiede nuove azioni e molto coraggio. Non si risolverà in tempi rapidi".

Quali altre criticità la preoccupano, nell’attuale scenario macroeconomico?

"Guardiamo sempre con preoccupazione alle tensioni geopolitiche internazionali, che sono in grado di dispiegare effetti a lungo termine sull’intero mondo produttivo. I recenti bombardamenti verificatisi nel Mar Rosso, ad esempio, hanno provocato forti ritardi nella consegna di materiali. Senza dimenticare le continue tensioni dei prezzi energetici e delle materie prime degli ultimi due anni, innescate dal conflitto russo-ucraino".

Una situazione di incertezza destinata a perdurare, dicono gli analisti.

"È proprio quest’incertezza a pesare sui consumi, non solo a livello nazionale, ma europeo: le persone sono più prudenti e meno inclini a spendere. Il nostro bilancio è in pareggio, fortunatamente, ma la depressione dei consumi avvertita nel 2023 ci ha senz’altro penalizzati".

Come se ne esce?

"Entrando in mercati più vivaci e potenziando l’internazionalizzazione: con la nostra controllata DZ Engineering, ad esempio, stiamo andando a gonfie vele. Fra i nostri ultimi progetti ci sono stati l’illuminazione del circuito di Las Vegas, in occasione del Gp di Formula 1 del 18 novembre, e quella del Gp notturno sul tracciato cittadino di Marina Bay, a Singapore. Altre sfide importanti cui siamo chiamati a rispondere riguardano la digitalizzazione e l’uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale".

Quali sfide vi attendono, invece, a livello locale? Il 2023 è stato un anno assai difficile per la nostra città.

"L’alluvione ha lasciato dietro di sé uno strascico pesante di disagio e difficoltà, che tocchiamo con mano tutti i giorni: sebbene le nostre sedi forlivesi siano state risparmiate, molti nostri dipendenti hanno perso l’auto o l’abitazione, o hanno avuto familiari toccati dalla piena. L’impegno e l’entusiasmo dimostrati dai romagnoli ha commosso l’Italia, ma i problemi da affrontare hanno a che vedere con gli effetti del cambiamento climatico e richiedono uno sforzo collettivo ben più ampio. Serve una presa di posizione delle istituzioni e dei governi".

Lei riveste un ruolo apicale in un gruppo affermato in Italia e all’estero. Purtroppo, nel nostro Paese questa situazione rappresenta ancora una rarità. A che punto siamo nella strada verso una reale parità di genere fra uomini e donne?

"Ci vuole un cambio di passo a livello culturale. Sono cresciuta in una famiglia in cui gli uomini erano in minoranza ed è sempre stato naturale, per me, vedere le donne in ruoli di leadership. Nelle nostre aziende la percentuale di donne lavoratrici supera il 50% e persino nella DZ Engineering, da qualche anno, la quota di donne ingegnere è in costante crescita. Grazie all’alternanza scuola-lavoro, in questo momento stiamo formando un’elettricista brava e capace. Sono le competenze, non il genere, il vero valore aggiunto: è su questo che occorre sensibilizzare la comunità".

A proposito di sensibilizzazione della comunità, voi fate un gran lavoro anche grazie alla Fondazione Dino Zoli.

"La creatività e il linguaggio dell’arte sono altri modi per proseguire il lavoro di nostro padre, che ha sempre investito in ricerca e innovazione. In questi mesi stiamo presentando alla città il progetto ‘Changes’, incentrato sulla sostenibilità e articolato in una mostra (aperta fino al 24 marzo) e in una serie di talk a ingresso gratuito, in cui si parla, fra l’altro, di rifiuti, riciclo, consumi e mobilità sostenibile. Ancora di più, dopo quanto accaduto in Romagna, abbiamo sentito a necessità di porre l’accento sull’urgenza di adottare comportamenti sostenibili, sia come cittadini che nelle nostre attività imprenditoriali".