MonnaElisa, da Amici a Sanremo Giovani

Dal 17 novembre è in rotazione il suo nuovo singolo, ’Primavera (anche se non mi va)’, già disponibile su tutte le piattaforme. È stata selezionata tra i quarantanove finalisti di Sanremo Giovani 2023. Ha da poco partecipato a una sfida nel pomeridiano di ’Amici’ per entrare nel programma ma ha dovuto rinunciare. La cantautrice forlivese MonnaElisa, all’anagrafe Elisa Malpezzi, 20 anni, è sulla cresta dell’onda. L’abbiamo incontrata per saperne di più.

MonnaElisa com’è stata l’esperienza ad Amici?

"L’ho vissuta con un’elevata dose di stress. Non un contesto in cui mi sono trovata particolarmente a mio agio, ma sicuramente un’esperienza importante e formativa che mi ha dato anche una spinta per quanto riguarda la visibilità. Riassumendo, ’Amici’ mi ha insegnato che quando si chiude una porta si apre un portone".

Quali sono i temi più importanti e che sente necessario trattare nei suoi brani?

"Non ci sono temi che preferisco trattare più di altri. Penso anzi che ogni argomento sia valido. Mi auguro soltanto di riuscire a scardinare questo fenomeno dell’io che accomuna tutte le canzoni del momento e di essere in grado di dare voce non solo al mio mondo ma anche a tematiche che, seppur non mi toccano in prima persona, ritengo di fondamentale importanza".

È da poco uscito il suo nuovo singolo, ’Primavera’. Quali sono i progetti e i concerti nell’immediato futuro?

"Al momento il progetto principale è quello di registrare il mio primo album, nel mentre stiamo organizzando un po’ di date in giro tra locali e teatri. Comunque per questo tengo sempre aggiornati i social".

Qual è stata finora la sua soddisfazione più grande?

"Non penso ci sia una soddisfazione più grande di altre, guardo sempre al mio percorso in generale. Ogni volta che succede qualcosa di particolarmente importante sono molto fiera di me, ma tutto si somma anche agli eventi precedenti. Ogni esperienza mi lascia qualcosa, ogni soddisfazione è un gradino in più che mi ricorda perché faccio musica e mi sprona a non mollare, anche di fronte alle delusioni".

Piccola curiosità finale, se ha voglia di rispondere: quali sono le sue ispirazioni più grandi? Altri artisti, generi, stili...

"Le mie più grandi ispirazioni a livello di band provengono dai Cranberries e i Twenty One Pilots, mentre per quanto riguarda le voci, prime su tutti sono Dolores O’Riordan e Miley Cyrus. Poi ammiro particolarmente anche Mara Sattei e Motta. Amo il rock e il cantautorato, spesso nelle cuffiette però ascolto anche rap, R&B, techno e chiaramente pop".

Alessandro Mambelli