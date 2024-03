Monologo domani di Mariolina Coppola

Domani alle 16.30, alla Fabbrica delle Candele (piazzetta Conserva Corbizzi), un monologo-spettacolo di Mariolina Coppola chiuderà il ciclo degli eventi legati alla mostra ‘Custodire per trasmettere: testimonianze sui femminismi degli anni Settanta a Forlì’ allestita all’Istituto Storico della Resistenza (via Albicini 25) e visitabile fino al 10 marzo. Il monologo di Mariolina Coppola dal titolo ‘Canto e Cuntu’, con accompagnamento musicale di Marco Versari e Lara Mengozzi, è un viaggio semiserio su quelle che sono le riflessioni delle donnsu se stesse. Ingresso gratuito, col supporto del Gruppo Ricerca Femminismi Forlì in collaborazione con Malocchi e Profumi Aps.