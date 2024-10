Mons. Zarri, 95 candeline per il vescovo emerito

Mercoledì scorso mons. Vincenzo Zarri, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, ha compiuto 95 anni ed è stato festeggiato a Bologna, alla Casa del Clero, dove vive dal gennaio 2006, quando ha lasciato la Diocesi.

Per fargli gli auguri sono arrivati da Forlì anche il vescovo, mons. Livio Corazza accompagnato da don Giovanni Amati, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e da don Davide Brighi, parroco dell’Unità pastorale della Cava. Il Vescovo ha portato in omaggio a mons. Zarri un’immagine della Madonna del Fuoco, Patrona di Forlì,

una del grande crocefisso della Cattedrale recentemente restaurato e il nuovo testo delle feste proprie della diocesi di Forlì-Bertinoro, appena stampato.

"Ho tanti bei ricordi di Forlì – ha detto mons. Zarri conversando con gli amici forlivesi – le persone, i giovani, la chiesa Cattedrale con l’immagine della Madonna del Fuoco. Dite a tutti di pregare per me".

Mons. Zarri è nato a Bologna il 23 ottobre 1929, è stato ordinato sacerdote nel 1952, e consacrato vescovo il 29 giugno 1976, ausiliare prima del cardinale Poma e poi di mons. Manfredini e del cardinal Biffi.

Il 10 aprile 1988 è stato nominato vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro dove ha fatto l’ingresso il 29 maggio dello stesso anno.

È ora vescovo emerito della diocesi dal 12 novembre 2005 con la nomina di monsignor Lino Pizzi, a sua volta vescovo emerito dal gennaio 2018 con l’arrivo di monignor Livio Corazza.

Alessandro Rondoni