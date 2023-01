Montaggio, incontro con Walter Fasano

Un’opportunità unica per una città e un territorio che vuole sviluppare le proprie competenze nel settore video e cinematografico. Il 28 gennaio, nella sala multimediale di EXATR, in via Ugo Bassi 16 a Forlì, si terrà la masterclass con Walter Fasano montatore di Luca Guadagnino, Dario Argento, Ferzan Özpetek e tanti altri. L’evento si sviluppa all’interno delle attività annuali di Ibrida Festival, organizzato dall’associazione Vertov Project, con la direzione artistica di Francesca Leoni e da Davide Mastrangelo, che esplora e valorizza le arti multimediali.

Posti limitati. Per info: [email protected]