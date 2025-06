"Montagna, inaccettabili i tempi di arrivo del 118"

"I tempi di arrivo del 118 nei comuni montani della provincia di Forlì-Cesena sono inaccettabili. In alcuni casi si superano ampiamente i limiti fissati dagli standard nazionali. È una situazione grave, che mette a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini". Lo sostiene Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna, intervenendo sul tema delle criticità nei soccorsi sanitari nei territori più periferici e montani. Spiega la deputata azzurra: "In comuni come Galeata, Santa Sofia, Premilcuore, Portico e San Benedetto, Tredozio e Verghereto, si registrano tempi di intervento che arrivano fino a 28 minuti, ben oltre i 18 minuti previsti per le aree extraurbane". Commenta Tassinari: "Questi numeri, in contesti di emergenza sanitaria, possono fare la differenza tra la vita e la morte. È inaccettabile che chi vive in montagna debba pagare con la propria salute una cronica disattenzione istituzionale. In queste aree – prosegue Rosaria Tassinari – i cittadini non chiedono trattamenti di favore, ma semplicemente di non essere dimenticati. Il diritto alla salute deve valere ovunque, senza distinzione tra città e piccoli comuni".

Tassinari richiama la Regione Emilia-Romagna a una presa di responsabilità concreta: "Servono interventi strutturali, non annunci. Occorre potenziare il servizio di emergenza-urgenza, rafforzare i presìdi sanitari locali e garantire risposte rapide ed efficienti anche nelle zone più difficili da raggiungere. Forza Italia continuerà a battersi per una sanità che sia davvero universale, accessibile e giusta. Chi vive nei territori montani non è un cittadino di serie B. Quindi la Regione ascolti la voce di queste comunità e dia risposte immediate". Nel contesto dei comuni montani dell’Appennino forlivese-cesenate va detto anche che operano in convenzione con l’Ausl per il servizio di 118 alcune ambulanze delle Fraternite di Misericordia, specialmente nei giorni festivi e prefestivi, con particolare attenzione al periodo estivo. Fra i comuni più disagiati c’è Tredozio, perché fra i più distanti dagli ospedali.

Quinto Cappelli