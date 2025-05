Monte Maggiore, serate alla scoperta del cielo stellato

Con l’avvicinarsi dell’estate, riparte il calendario di serate pubbliche dedicate all’osservazione astronomica a Monte Maggiore di Predappio. Il programma prevede otto appuntamenti divulgativi di astronomia di base, ad occhio nudo e con il telescopio, che si svilupperanno nei mesi estivi a partire da venerdì 30 maggio alle 21.30, proseguendo fino a tutto agosto sempre di venerdì sera.

A guidare il pubblico nella contemplazione del cielo stellato sarà Giancarlo Cortini, responsabile unico dell’Osservatorio di Monte Maggiore. Per le serate pubbliche di quest’anno verrà riproposta la formula collaudata e apprezzata degli anni passati: si partirà con una panoramica relativa alla visione del cielo stellato ad occhio nudo e ai principali movimenti della sfera celeste, per poi proseguire con l’osservazione al telescopio.

Gli incontri offriranno ai partecipanti la possibilità di fare un’esperienza unica in natura, sotto le stelle, funzionale a prendere confidenza con i corpi celesti che punteggiano il cielo estivo. Il ciclo di serate costituisce anche un’occasione preziosa per conoscere l’Osservatorio di Monte Maggiore, struttura sorta nel territorio comunale di Predappio, in una località particolarmente indicata per l’osservazione astronomica.

L’edificio, costruito nel 2001 per volontà dell’amministrazione comunale di Predappio, è divenuto nei primi anni Duemila una realtà capace di attrarre l’interesse di molti curiosi e appassionati. All’interno della costruzione viene svolta, durante tutto l’anno, anche l’attività di ricerca di Giancarlo Cortini. Gli incontri sono liberi, gratuiti e senza prenotazione. Se le condizioni meteo non saranno adeguate per l’osservazione, la serata sarà annullata (info: montemaggioreobs@libero.it).

Quinto Cappelli