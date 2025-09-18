Monte Trebbio, il ripristino. I lavori dureranno 9 mesi

Sono iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade provinciali colpite dall’alluvione. Un investimento di 65 milioni di euro, finanziato in gran parte con fondi Pnrr con ordinanze commissariali e risorse del Commissario straordinario alla ricostruzione. Per quanto riguarda Modigliana, paese delle frane, dopo l’intervento già avviato sulla SP 129 Modigliana-Rocca San Casciano per un importo di 5,8 milioni, ora è la volta della strada provinciale 21 del Trebbio, colpita da dissesti e movimenti franosi conseguenza delle alluvioni di maggio 2023.

L’intervento di 3 milioni prevede una durata lavori di 9 mesi. Martedì scorso l’impresa esecutrice Clas, per conto del Consorzio Cear, ha allestito il cantiere e in due settimane verranno realizzati scavi e movimenti terra per poi eseguire le opere in calcestruzzo. I lavori si svolgeranno sui punti di maggiore pericolosità con occupazioni parziali della carreggiata stradale, che resterà comunque sempre percorribile a senso unico alternato.

Oltre a quelli di asfaltatura, gli interventi lungo la Sp21 riguardano: ricostruzione di un muro crollato in cemento armato, rivestito con bozze squadrate; consolidamento di una scarpata con un muro in cemento armato su pali trivellati; stabilizzazione di un lungo tratto in frana tramite cordolo in cemento armato su pali; consolidamento di una triplice frana con cordoli in cemento armato su pali.

Per Roberto Cavallucci, vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena: "Con questo intervento miglioriamo la sicurezza di un’arteria fondamentale per il collegamento tra la vallata del fiume Montone e il centro abitato di Modigliana".

Mentre Jader Dardi, sindaco di Modigliana, ha commentato: "È importantissimo dare avvio ai lavori di ricostruzione e in particolare la Sp21 del Trebbio, al centro anche dell’attenzione mediatica per la gravità dei danni subiti, rappresenta un collegamento vitale per cittadini e imprese. Sento doveroso ringraziare la Provincia per l’impegno e la costante collaborazione con i Comuni. Provincia che a Modigliana è impegnata anche nella ricostruzione della SP 20 nel tratto della Riva della Pappona, un cantiere importantissimo per tutta la vallata del Tramazzo il cui intervento ci permette di guardare con maggiore sicurezza alla ricostruzione del territorio".

Giancarlo Aulizio