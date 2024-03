"Montebusca, cantiere in corso per sistemare il cedimento"

"La situazione segnalata dall’onorevole Rosaria Tassinari ci è nota, tanto che il tratto di strada provinciale 22 Tredozio-Portico viene monitorato costantemente, con sopralluoghi da parte dei tecnici provinciali. Il peggioramento della carreggiata è dovuto ai drenaggi dei terreni che incidono sulla strada, tali per cui la scarpata stradale si riempie di acqua e cede. È in corso un intervento per drenare l’acqua in scarpata stradale e sistemare il cedimento". Lo sostiene il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, in riferimento alla situazione critica sulla Sp 22 della Busca, in particolare riguardo alla frana vicino al passo del Montebusca, che sta mettendo in pericolo la viabilità. "Interventi definitivi – aggiunge il presidente Lattuca- saranno possibili appena il terreno si sarà asciugato. Si stima ciò possa avvenire fra una settimana, meteo permettendo".

Riguardo alla situazione generale delle strade provinciali nel periodo del dopo alluvione Lattuca spiega: "Nella prima fase, abbiamo seguito le indicazioni date dal commissario Figliuolo il 17 luglio scorso, chiedendo le risorse per procedere con interventi urgenti sulle strade di fondovalle strategiche per la viabilità del territorio provinciale, tant’è che questi interventi strutturali finanziati per 11 milioni di euro sono in corso di affidamento (Sp 4, 20, 21, 53 e 11) e i lavori sulla Sp48 sul viadotto sul fiume Voltre sono in corso. Lo scorso dicembre, sempre su indicazione del commissario, abbiamo chiesto alla struttura commissariale, attraverso la Regione Emilia-Romagna, le risorse per mettere in sicurezza anche la Sp22, ad oggi siamo in attesa che l’intervento ci venga finanziato". Conclude Lattuca: "Mi permetto di aggiungere che in questi giorni siamo costretti a subire tagli sulla spesa corrente dei bilanci delle province per 100 milioni di euro imposti dalla legge di bilancio che l’onorevole Tassinari ha votato in parlamento: per la Provincia di Forlì-Cesena stiamo parlando concretamente di 600mila euro in meno di manutenzione delle strade già così ferite dall’alluvione di maggio".

Quinto Cappelli