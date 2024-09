Montefioralle: "non diventi solo una vetrina"

Parcheggi, viabilità, decoro, fogne, valorizzazione artistica. Sono i punti di criticità di Montefioralle rilevati da Immagina Greve, gruppo di opposizione in consiglio comunale, che nei giorni scorsi con una delegazione ha fatto visita al borgo e ha incontrato i cittadini. Obiettivo dell’iniziativa è stato un confronto aperto sui problemi e sulle idee di sviluppo della frazione. A spiegare quanto emerso, è Filippo Pierini (nella foto). "Durante la serata, che ha visto un’ottima partecipazione della popolazione, è emersa la ricorrenza di alcuni punti critici per la vivibilità della frazione". I punti riguardano "la necessità di realizzare un parcheggio che possa garantire adeguati spazi auto sia per i turisti che per i residenti".

Oltre alla "necessità di progettare modifiche alla viabilità, in particolare c’è bisogno di aggiornare la tecnologia del semaforo per evitare i problemi di traffico sempre più frequenti". I cittadini, inoltre chiedono "una cura costante del decoro della frazione e la revisione della gestione della raccolta dei rifiuti". A questo si somma la realizzazione di un "programma di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico del Borgo" che ha anche bisogno di "migliorare i collegamenti con il capoluogo". Infine, tra le richieste, quella di "progettazione di interventi sul sistema fognario e di approvvigionamento idrico". Per il consigliere di Immagina Greve "tali criticità non sono finora state affrontate né tanto meno risolte, nonostante la ormai lunga continuità amministrativa della maggioranza in carica. Al contrario, proprio da una corretta gestione dei problemi presentati dai cittadini di Montefioralle dipende la possibilità di mantenere in vita una comunità viva e vitale di residenti nel borgo senza rendere quest’ultimo esclusivamente una vetrina a uso e consumo del turismo".

Andrea Settefonti