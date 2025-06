Montepaolo, dopo i lavori riapre la chiesa

In occasione della festa di Sant’Antonio, in programma domani presso il santuario di Montepaolo, sarà riaperta ufficialmente la chiesa dell’eremo, al termine dei lavori di ristrutturazione causati dal terremoto del 18 settembre 2023, che aveva creato molti danni all’intera struttura dell’eremo-santuario, in particolare alla chiesa. Il programma dei festeggiamenti si apre oggi alle 19 con la recita dei primi vespri solenni. Domani le celebrazioni raggiungeranno il clou, con varie iniziative: pellegrinaggio a piedi con partenza alle 8 dalla chiesa di Castrocaro Terme (info: Rosa 328.6776793), alle 11 messa in santuario, presieduta da fra’ Francesco Ravaioli, e possibilità di confessioni; alle 19.30 riflessione del gruppo giovanile ‘Anthony Rangers’ sulla figura di Sant’Antonio e alle 20 la messa concelebrata e presieduta dal vescovo Livio Corazza nel piazzale del santuario, con la tradizionale benedizione dei pani e dei gigli.

Seguirà un ringraziamento per quanti hanno contribuito al restauro del santuario: enti, associazioni, fondazioni, banche, aziende e privati. Anticipa a questo proposito la madre superiora della comunità delle otto Clarisse, suor Mariangela Bagnolini: "In totale abbiamo speso 500mila euro per il consolidamento della struttura e per il restauro conservativo dei dipinti e delle opere d’arte, con gli interventi delle ditte Zambelli di Galeata e Felsina di Bologna". Le celebrazioni proseguiranno anche nel weekend: un altro pellegrinaggio a piedi si svolgerà sabato 14 giugno, con partenza alle 7.45 dalla chiesa di Terra del Sole e alle 8 da quella di Castrocaro (info: Mirco 333.7078379) e messa anche alle 17. Domenica 15 alle 10 si svolgerà una visita guidata al santuario restaurato, cui seguirà alle 11 la celebrazione della messa.

Sant’Antonio da Padova, nato a Lisbona, capitale del Portogallo, visse per oltre un anno a Montepaolo, tra il 1221 e il 1222, arrivato a Forlì insieme a padre Graziano, superiore della locale comunità francescana, dopo aver partecipato ad Assisi al Capitolo delle Stuoie, indetto dallo stesso San Francesco. Il 24 settembre 1222 tenne la sua prima predica pubblica a Forlì, rivelandosi al mondo come "eccellente predicatore".

Terminati i restauri della chiesa, quali lavori restano per sistemare i danni delle alluvioni e del terremoto? Risponde la superiora: "Noi ci concentreremo sul recupero del Sentiero della Speranza, che dall’eremo conduce alla Grotta del Santo. Ma i soldi delle donazioni sono finiti". A settembre dovrebbero iniziare i lavori del commissario straordinario per sistemare i 7 km di strada comunale da Dovadola all’eremo, danneggiata dalle frane dell’alluvione del maggio 2023.