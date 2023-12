Montepaolo, notte magica. Riapre la chiesa colpita

Questa sera le monache Clarisse di Montepaolo riapriranno la chiesa dell’eremo, dopo tre mesi di chiusura causa l’inagibilità seguita alle gravi scosse di terremoto dello scorso 18 settembre. Alle ore 21 sarà celebrata la messa in chiesa, resa sicura (in particolare la volta) con armature e ponteggi le scorse settimane dalla ditta Adriatica Ponteggi di Gambettola. La celebrazione, animata dalla comunità delle otto Clarisse, è aperta al pubblico e sarà preceduta all’aperto dal presepe vivente messo in scena dai volontari del Gruppo di Preghiera di Montepaolo.

Anticipa la presidente Luisa Corazza: "I personaggi sono quelli del Vangelo. Annunciati da tre angeli, Maria (col suo pancione) e Giuseppe scenderanno dalla vicina Cappella Mussolini verso il piazzale della chiesa, interpretati dalla coppia Nicola e Chiara Pletto di Cervia. Dopo alcune scene, entreranno in chiesa e lì nascerà Gesù (interpretato dalla figlia Anastasia, di 4 mesi), portato ai genitori dalla ‘cicogna’ (i nonni Monica e Simone), mentre arriveranno anche alcuni pastori".

I lavori veri e propri per la messa in sicurezza dell’intera chiesa, che costeranno diverse centinaia di migliaia di euro, "prenderanno il via – come spiega la superiora suor Mariangela Bagnolini – fra alcuni mesi, a cura della ditta Aurelio Zambelli di Galeata". Finora le spese, montatura dei ponteggi compresa, ammontano a 22mila euro, mentre la raccolta fondi, dopo l’appello lanciato dalle suore di Santa Chiara, è aumentata ancora, raggiungendo quota 28.922. Commenta la superiora: "Ringraziamo di cuore i tanti benefattori che hanno versato per noi piccole e grandi somme, perché il restauro sarà lungo e costoso". Alle spese dei ponteggi e relativo noleggio (2.400 euro al mese), andranno aggiunti almeno 100mila euro per la messa in sicurezza della volta della chiesa e altre diverse centinaia di migliaia di euro per completare i lavori, che saranno eseguiti a stralci. Oltre ai quasi 29mila euro arrivati, la raccolta prosegue (Iban presso Credito Cooperativo Ravennate Imolese IT28 L085 4223 700000000015571, monastero delle Clarisse di S. Chiara: restauro Santuario di S. Antonio a Montepaolo). "Dopo l’Epifania – annuncia la superiora – i tecnici ci faranno conoscere il costo complessivo della messa in sicurezza, che sarà molto consistente".

L’ingegner Marco Margotti di Forlì è il progettista del consolidamento della volta, mentre gli architetti Giulia Mancini di Castrocaro e Massimo Barasa di Dovadola (direttore lavori) autori del progetto generale.